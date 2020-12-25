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«Столото» снова заподозрили в мошенничестве 

Артём Кульша 38 минут назад
«Столото» снова заподозрили в мошенничестве
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи раскритиковали компанию «Столото» после объявления победителя лотереи «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает «Царьград».
Вчера в пресс-службе «Столото» рассказали, что житель Твери купил лотерейный билет в отделении «Почты России» за 200 рублей и выиграл суперприз «Спортлото "4 из 20"» — 334 883 756 рублей. Компания пригласила победителя в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша.
Тем временем многие пользователи Сети назвали распространяемые «Столото» лотереи лохотроном, а победителя «Спортлото "4 из 20"» — «армянским родственником».

«Дело здесь не в национальном вопросе. Просто читатели помнят скандал, когда выяснилось, что главный приз взяла связанная с владельцем лотереи дама. Сейчас история повторяется…» — сообщает «Царьград».

«Столото», как сообщал «Рамблер», принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну. Ранее в компании, комментируя сверхприбыли (до 60 миллиардов рублей выручки ежегодно), заявляли о разработке золотой формулы — часть доходов тратится на развитие спорта (по 14 миллиардов).
В январе в «Столото» заявили, что проведение розыгрыша лотереи «Русское лото» 1 января строго соответствовало законодательству, а обвинения в обратном — вопиющая клевета. Там анонсировали подачу обращений в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации.
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Комментарии
Личный счет , Армен Саркисян , Почта России , МВД , Царьград ТВ
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