Предприниматели ожидают снижения зарплат в 2021 году

Российские бизнесмены прогнозируют снижение заработных плат в 2021 году на 10,9% в сравнении с 2019 годом, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на «Ведомости». Предприниматели будут вынуждены снижать зарплаты из-за общеэкономической ситуации. Они ожидают сокращения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли — до 88%, спроса — до 90%.
По словам директора Вольного экономического общества России Маргариты Ратниковой, кризисная ситуация заставляет бизнес придерживаться экономной модели поведения — издержки сокращаются, в том числе за счет сокращения заработных плат работников.
Она также отмечает, что сценарий, при котором снижаются реальные заработные платы на 10%, может реализоваться. По ее словам, значительных социально-экономических изменений опасаться не нужно.
«Почти каждый третий трудоспособный россиянин получает заработную плату из государственного бюджета, а значит, трети граждан сокращение заработных плат не коснется», — подчеркивает Ратникова.
Директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова считает, что снижение заработных плат может ожидать более 20 млн человек. Это коснется таких отраслей, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что большинство работодателей собираются поднять заработную плату своим сотрудникам. Так, согласно данным сервиса «Банк данных заработных плат» HeadHunter, большая часть работодателей, которые планируют проиндексировать зарплату работникам, намерены сделать это в январе-феврале 2021 года.