Предприниматели ожидают снижения зарплат в 2021 году

Российские бизнесмены прогнозируют снижение заработных плат в 2021 году на 10,9% в сравнении с 2019 годом, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на «Ведомости». Предприниматели будут вынуждены снижать зарплаты из-за общеэкономической ситуации. Они ожидают сокращения выручки до 86% от докризисного уровня, операционной прибыли — до 88%, спроса — до 90%.

По словам директора Вольного экономического общества России Маргариты Ратниковой, кризисная ситуация заставляет бизнес придерживаться экономной модели поведения — издержки сокращаются, в том числе за счет сокращения заработных плат работников.

Она также отмечает, что сценарий, при котором снижаются реальные заработные платы на 10%, может реализоваться. По ее словам, значительных социально-экономических изменений опасаться не нужно.

«Почти каждый третий трудоспособный россиянин получает заработную плату из государственного бюджета, а значит, трети граждан сокращение заработных плат не коснется», — подчеркивает Ратникова.

Директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова считает, что снижение заработных плат может ожидать более 20 млн человек. Это коснется таких отраслей, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.