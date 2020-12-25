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В России утвердили штрафы для чиновников-хамов 

Мария Иванова 1 час назад
В России утвердили штрафы для чиновников-хамов
Фото: Рамблер
Совет Федерации 25 декабря одобрил закон, вводящий штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников, которые оскорбляют граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», законопроект о штрафах для хамящих чиновников в мае 2020 года внесли в Госдуму депутаты «Единой России». Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина.
Законопроект вводит административную ответственность за оскорбление, «совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».
Наказывать чиновников за это можно будет либо штрафом в 50-100 тысяч рублей, либо дисквалификацией до года. За повторное нарушение грозит штраф в 100-150 тысяч рублей или до двух лет дисквалификации.
Закон также увеличивает штрафы за оскорбление для всех граждан России.
Штраф за оскорбление «нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» в публичном выступлении, интернете или СМИ вырос с пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц, с 500 до 700 тысяч рублей вырос штраф для юрлиц.
Расширили депутаты и само понятие «оскорбление»: теперь это не только унижение чести и достоинства в неприличной форме, но и в форме, «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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