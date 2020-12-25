Россиян предупредили об опасных банковских вкладах 

Размещение денег на забалансовых вкладах, которые не отражаются в отчетности банка, может привести к их потере. Об этом «Прайм» рассказал владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин.

Он отметил, что по забалансовым вкладам обычно предлагаются завышенные проценты, которые превышают регламентированную ЦБ России верхнюю планку процентной ставки. Также при открытии такого вклада в личном кабинете в онлайн-банке нет информации о нем.

Забалансовые вклады или вклады-обманки таят несколько опасностей для доверчивых граждан, пояснил эксперт.

«Во-первых, деньги могут брать по указанию собственников банка для финансирования своих проектов или близких бизнесменов по завышенному тарифу. Во-вторых, средства также могут брать по указанию собственников, но им уже известно, что у банка в ближайшее время отзовут лицензию», — рассказал он.

При этом, по словам Максима Лалакина, главная опасность заключается в том, что эти вклады могут быть не застрахованы и при банкротстве финансовой организации деньги назад получить не удастся.

«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам. Сбережения Делягин посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.

В свою очередь экономист Виталий Калугин отметил, что хранение накоплений на валютных вкладах становится бессмысленным из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. По его словам, россиянам стоит рассмотреть в качестве альтернативы валютным банковским вкладам биржевые инструменты.