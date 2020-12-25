Россиянин получил земельный участок за бесценок 

Житель Ангарска обменял скрепку на земельный участок под Иркутском стоимостью около 150 тысяч рублей.

Как сообщает «Звезда» , Руслан Чистяков решил повторить авантюру канадца Кайла Макдональда, который в 2006 году совершил 14 обменов за год и вместо большой скрепки получил двухэтажный дом.

Чистяков тоже решил начать с пластиковой скрепки и обменять ее на другие «ненужные вещи». После пятого обмена у Чистякова оказался участок — девять соток под Иркутском стоимостью 150 тысяч рублей. Однако останавливаться на достигнутом житель Ангарска не собирается и намерен повторить успех Макдональда.

«Я преследую конкретную цель — хочу обменяться на дом. Хочу в России повторить этот эксперимент», — рассказал ангарчанин.

Мужчина рассказал, что живет в однокомнатной квартире с сыном и беременной женой. По его словам, семье уже семь раз отказали в ипотеке.

Процесс обменов начался с коробки канцелярских скрепок за 45 рублей. Одну из них обменяли на пачку карандашей, их поменяли на переносное зарядное устройство, которое обменяли на радиосистему с микрофонами.