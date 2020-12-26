Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.21
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Россиянам рассказали, как изменится пенсионный возраст в 2021 году 

Прайм 22 минуты назад
В России изменится возраст выхода на пенсию
Фото: РИА Новости
В наступающем 2021 году россиян ждут много изменений. В том числе — изменится возраст выхода на пенсию, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Напомним, что в 2018 году в России утвердили на законодательном уровне повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Само повышение возраста выхода на пенсию происходит поэтапно и завершатся в 2028 году.
В текущем 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 — женщины и в 60,5 лет — мужчины.
Со следующего 2021 года выход на пенсию будет на год позже: женщины с 56,5 лет, мужчины — с 61,5.
Предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию: если гражданин никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока, но только в том случае, если у него есть необходимый трудовой стаж. Это не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Россияне возвращают накопления из НПФ в Пенсионный фонд
"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", — отмечает представитель ПФР в беседе с "Российской газетой".
Видео дня. Стоимость красной икры увеличилась на треть
Прайм: последние новости
Банк России назвал сроки демонтажа института накопительных пенсий Банк России назвал сроки демонтажа института накопительных пенсий Россиянам рассказали, какие продукты подорожают 1 января Россиянам рассказали, какие продукты подорожают 1 января Депутат призвал выплатить россиянам 13-ю пенсию, зарплату и стипендию Депутат призвал выплатить россиянам 13-ю пенсию, зарплату и стипендию
Комментарии 57
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение