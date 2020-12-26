Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.21
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Эксперт дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Фото: РИА Новости
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro назвал самые перспективные валюты для сбережений. Об этом сообщает «Российская газета».

«На обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому менять рубли лучше в евро, а не доллары. Вообще же рубль — неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю», — сказал эксперт.

По его словам, в течение последних 25 лет рубль показывает тенденцию на снижение в декабре. Это вызвано повышенным темпом освоения бюджета и сокращением профицита сальдо платежного баланса. После довольно сильной девальвации из-за геополитики многие ждут укрепления рубля. Этот тренд был и остается.
По мнению Купцикевича, россияне встретят Новый год с курсом около 73 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне захотели создать финансовую подушку безопасности.
Видео дня. Стоимость красной икры увеличилась на треть
Комментарии
Личный счет , Александр Купцикевич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение