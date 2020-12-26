Эксперт дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения 

«На обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому менять рубли лучше в евро, а не доллары. Вообще же рубль — неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю», — сказал эксперт.

По его словам, в течение последних 25 лет рубль показывает тенденцию на снижение в декабре. Это вызвано повышенным темпом освоения бюджета и сокращением профицита сальдо платежного баланса. После довольно сильной девальвации из-за геополитики многие ждут укрепления рубля. Этот тренд был и остается.

По мнению Купцикевича, россияне встретят Новый год с курсом около 73 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро.