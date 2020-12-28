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В Госдуме сообщили о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году 

Ura.Ru и ещё 2 1 час назад
Пенсионерам пообещали сюрприз в 2021 году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В 2021 году для российских пенсионеров введут новые выплаты. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — сказал Милонов.

Он не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь. Депутат объяснил это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.
Другой депутат Госдумы Сергей Калашников также считает, что в следующем году власти введут новые выплаты для пенсионеров. По его словам, в 2021 году ситуация будет непростой.

«Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума», — сказал Калашников.

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Личный счет , Маленькая пенсия , Новые налоги , Сергей Калашников , Виталий Милонов , Госдума
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