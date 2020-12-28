Пенсионерам пообещали сюрприз в 2021 году

Виталий Милонов. В 2021 году для российских пенсионеров введут новые выплаты. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы

«Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — сказал Милонов.

Он не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь. Депутат объяснил это тем, что некорректно заранее говорить о законопроектах, которые еще не приняты.

Другой депутат Госдумы Сергей Калашников также считает, что в следующем году власти введут новые выплаты для пенсионеров. По его словам, в 2021 году ситуация будет непростой.