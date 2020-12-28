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«Селедка под шубой» стала для россиян на 8% дороже, чем в прошлом году 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Салат "Селедка под шубой" в 2020 году обойдется россиянам на 8% дороже, чем в 2019 году. Об этом сообщается в материалах исследования оператора фискальных данных OFD.ru, проведенного на основе анализа данных из чеков за период 15 по 20 декабря 2020 года.
В среднем по стране минимальная цена традиционной "Селедки под шубой", приготовленной в домашних условиях по классическому рецепту на шесть человек (весом 2 кг), выросла на 8% и составила 201 рубль. Так, 500 г картофеля обойдутся покупателю в 18,9 рубля, 500 г моркови — 8,5 рубля, 500 г свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 г репчатого лука — 1,9 рубля, 250 г майонеза — 49,3 рубля, 500 г сельди соленой — 68,1 рубля.
Исходя из минимальной цены ингредиентов в разных регионах России, самая высокая стоимость приготовления любимого салата зафиксирована в Евпатории — 354 рубля, а самую недорогую "Селедку под шубой" смогут подать на новогодний стол жители города Бийска — 122 рубля.
Желающие приобрести готовый салат смогут купить его в розничных магазинах на развес. В среднем по России стоимость составит 388,5 рубля за килограмм. Меньше всех потратят при этом жители Челябинска — 188,3 рубля, а больше других — питерцы, в северной столице отмечена цена за 1 кг в 1 857 рублей.
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Комментарии 6
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