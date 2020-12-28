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Россиян будут штрафовать на 100 тысяч рублей за съёмку в кинотеатрах 

Секрет Фирмы 1 час назад
Россиян будут штрафовать на 100 тысяч рублей за съемку в кинотеатрах
Фото: РИА Новости
Минкульт разработал поправки к закону «О кинематографии». В числе прочего он вводит штрафы в размере 50 000–100 000 рублей за съёмку в кинотеатрах.
О новой статье закона, которая установит отношения между кинотеатром и зрителем, сообщил «Коммерсантъ». Документ запретит посетителям проносить в зал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки. Кроме того, закон прописывает ответственность за нарушение общественного порядка и нанесение имущественного вреда. За всё это зрителя могут удалить из зала.
Также документ установит прямой запрет на съёмку в кинотеатрах. Нарушителей будут штрафовать на 50 000–100 000 рублей, заявили в министерстве культуры. В июле министр Ольга Любимова говорила, что «люди должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами».
Проект приводит законодательство к реальности, заявил главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

«В 1994 году никому и в голову не могло прийти, что можно что-то записывать на видео в зале», — сказал он.

При этом в документе не прописан запрет проносить в зал продукты и напитки, обратил внимание Нечаев. Мера могла позволить кинотеатрам больше зарабатывать на кинобарах. По данным «Коммерсанта», запрет не согласовал Роспотребнадзор.
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Комментарии 1
Личный счет , Ольга Любимова , Александр Нечаев , Минкультуры , Роспотребнадзор
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