Россиян будут штрафовать на 100 тысяч рублей за съемку в кинотеатрах

Минкульт разработал поправки к закону «О кинематографии». В числе прочего он вводит штрафы в размере 50 000–100 000 рублей за съёмку в кинотеатрах.

О новой статье закона, которая установит отношения между кинотеатром и зрителем, сообщил «Коммерсантъ». Документ запретит посетителям проносить в зал оружие, опасные предметы и вещества, а также лазерные указки. Кроме того, закон прописывает ответственность за нарушение общественного порядка и нанесение имущественного вреда. За всё это зрителя могут удалить из зала.

Также документ установит прямой запрет на съёмку в кинотеатрах. Нарушителей будут штрафовать на 50 000–100 000 рублей, заявили в министерстве культуры. В июле министр Ольга Любимова говорила, что «люди должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами».

Проект приводит законодательство к реальности, заявил главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев

«В 1994 году никому и в голову не могло прийти, что можно что-то записывать на видео в зале», — сказал он.