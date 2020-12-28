Набиуллину попытались обмануть банковские мошенники 

Они механическим голосом интересовались, переводила ли она деньги на карту, называли номер карты и просили нажать на одну из кнопок. Глава ЦБ бросила трубку. Она посоветовала всем россиянам делать так же в случае подозрительных звонков.

«У вас есть номер телефона, который вам дал банк. Позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно передавать какие-то данные», — отметила она.

Набиуллина отметила, что банки способны выстроить механизмы защиты от мошенников, к примеру, блокируя карту из-за «сомнительных» платежей.

«Люди обижаются, но нужно иногда это пережить, потому что банк пытается спасти ваши средства», — заключила глава ЦБ.

Как писал «Рамблер», перед Новым годом клиенты российских банков начали жаловаться на новую схему обмана. Теперь мошенники не запугивают несанкционированными операциями, а предлагают вклады с повышенными ставками.

Заинтересовавшемуся клиенту мошенник отправляет ссылку, по которой якобы можно открыть такой вклад. Ссылка ведет на сайт, «притворяющийся» страничкой входа в личный кабинет банка. Если клиент введет там свои логин и пароль, мошенники сразу же получат доступ к его данным.