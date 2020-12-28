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Набиуллину попытались обмануть банковские мошенники 

Мария Иванова 1 час назад
Набиуллину попытались обмануть банковские мошенники
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как до нее дозвонились «продвинутые» банковские мошенники, сообщает RTVI. По словам Набиуллиной, эти мошенники создали ботов.
Они механическим голосом интересовались, переводила ли она деньги на карту, называли номер карты и просили нажать на одну из кнопок. Глава ЦБ бросила трубку. Она посоветовала всем россиянам делать так же в случае подозрительных звонков.

«У вас есть номер телефона, который вам дал банк. Позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно передавать какие-то данные», — отметила она.

Набиуллина отметила, что банки способны выстроить механизмы защиты от мошенников, к примеру, блокируя карту из-за «сомнительных» платежей.

«Люди обижаются, но нужно иногда это пережить, потому что банк пытается спасти ваши средства», — заключила глава ЦБ.

Как писал «Рамблер», перед Новым годом клиенты российских банков начали жаловаться на новую схему обмана. Теперь мошенники не запугивают несанкционированными операциями, а предлагают вклады с повышенными ставками.
Заинтересовавшемуся клиенту мошенник отправляет ссылку, по которой якобы можно открыть такой вклад. Ссылка ведет на сайт, «притворяющийся» страничкой входа в личный кабинет банка. Если клиент введет там свои логин и пароль, мошенники сразу же получат доступ к его данным.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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