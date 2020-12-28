Россияне на 9% сократили траты перед Новым годом

Согласно исследованию Tinkoff CoronaIndex, россияне сократили на 9% свои расходы на подготовку к Новому году в сравнении с декабрем 2019 года, пишут «Известия».

Отмечается, что в середине месяца возросли траты на вечернюю одежду, еду из ресторанов и к столу, на подарки и на бронирование поездок в начале января. Однако, как отмечают эксперты, предновогодний ажиотаж не вернет самые пострадавшие отрасли к показателям продаж 2019 года.

Что касается среднего значения Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность, с 1 по 23 декабря оно достигло 6,1 балла (6,8 баллов было в 2019 году).

Подчеркивается, что с 17 по 23 декабря траты в сравнении с предыдущей неделей возросли в праздничных категориях, например, на услуги салонов красоты (на 20%), на связь (+21%), на одежду и обувь (+12%), в ресторанах (+8%) и супермаркетах (+7%).

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, несмотря на предновогоднее увеличение спроса на различные услуги и товары, ряд секторов не смогут компенсировать падение этого года. Он прогнозирует, что общепит столкнется с сокращением выручки на 30–60%, сектор услуг — на 40%.

По словам руководителя центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимира Климанова, при сокращении доходов россиян статистика не фиксирует сокращения уровня заработных плат. Он отметил, что кризисная ситуация ударила преимущественно по теневому сектору.