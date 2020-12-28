Набиуллина призвала не путать «вертолетные» деньги с адресной помощью

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает за прямые бюджетные выплаты россиянам в тяжелой экономической ситуации, однако, как она считает, такую поддержку не нужно путать с «вертолетными» деньгами, пишет «Прайм». Данное заявление она сделала в ходе новогоднего эфира с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.

Набиуллина подчеркнула, что граждане часто путают понятие «вертолетные» деньги и просто помощь людям из бюджета. Если говорить о первом понятии, то, по ее словам, — это способ проведения денежной политики.

«"Вертолетные" деньги — это вообще способ проведения денежной политики, это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег», — цитирует «Прайм» главу Банка России.

Весной Набиуллина заявила, что «вертолетные» деньги — это печатание денег и раздача их гражданам, что может повлечь негативные последствия. Она указала тогда на то, что эти деньги могут стать причиной взрыва инфляции, что сделает невозможным что-то приобрести на них из-за роста цен.