Программы льготного автокредитования продлены до конца 2023 года

Правительство России продлило программы льготного автокредитования до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Первая программа доступна тем, у кого прежде не было машины. Вторая — семьям с хотя бы одним несовершеннолетним ребенком. Кроме того, льготы доступны медицинским работникам и тем, кто сдает старую машину в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.

Эти категории покупателей могут рассчитывать на скидку в размере 10% от стоимости автомобиля, на Дальнем Востоке скидка составляет 25%. При этом машина должна стоить не дороже полутора миллионов рублей. Обязательное условие — авто должно быть произведено в России.

Правительство также продлило до конца 2023 года программы лизинга «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг».

В 2021 году на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг — 3,84 млрд рублей.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года средний размер автокредита в России достиг рекордных 880,5 тысячи рублей (рост на 5,7 процента в годовом выражении). В последний месяц осени самые большие автокредиты брали в Москве (средний размер — 1,397 миллиона рублей), Подмосковье (1,114 миллиона), Санкт-Петербурге (1,093 миллиона), Ленинградской области (977,2 тысячи рублей) и Краснодарском крае (973,7 тысячи).