«Сельдь под шубой» за год стала дороже на 8% 

«Селедка под шубой» подорожала за год на 8%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками оператора фискальных данных «Первый ОФД», которые приводит ТАСС.

Ингредиенты для одного из самых популярных блюд к новогоднему столу из расчета 6 персон обойдутся россиянам в 201 рубль. За год стоимость «Селедки под шубой» выросла на 8%.

Самым дорогим продуктом в салате является селедка, затем идут яйца и майонез. 500 г сельди соленой обойдутся покупателю в 68,1 рубля, четыре куриных яйца — в 46,1 рубля, 250 г майонеза — в 49,3 рубля.

Больше всего за год подорожал картофель — его стоимость выросла на 35%. Морковь подорожала на 27,5%, свекла обойдется дороже на 19,3%, а самой устойчивой к инфляции оказалась селедка — ее стоимость выросла на 6,3%.

Самая высокая стоимость приготовления салата зафиксирована в Евпатории — 354 рубля, самая низкая — в Бийске (122 рубля).

Исследование проводилось на основе анализа данных из чеков за период 15 по 20 декабря 2020 года.