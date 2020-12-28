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«Сельдь под шубой» за год стала дороже на 8% 

Вероника Полынина 1 час назад
«Сельдь под шубой» за год стала дороже на 8%
Фото: РИА Новости
«Селедка под шубой» подорожала за год на 8%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками оператора фискальных данных «Первый ОФД», которые приводит ТАСС.
Ингредиенты для одного из самых популярных блюд к новогоднему столу из расчета 6 персон обойдутся россиянам в 201 рубль. За год стоимость «Селедки под шубой» выросла на 8%.
Самым дорогим продуктом в салате является селедка, затем идут яйца и майонез. 500 г сельди соленой обойдутся покупателю в 68,1 рубля, четыре куриных яйца — в 46,1 рубля, 250 г майонеза — в 49,3 рубля.
Больше всего за год подорожал картофель — его стоимость выросла на 35%. Морковь подорожала на 27,5%, свекла обойдется дороже на 19,3%, а самой устойчивой к инфляции оказалась селедка — ее стоимость выросла на 6,3%.
Самая высокая стоимость приготовления салата зафиксирована в Евпатории — 354 рубля, самая низкая — в Бийске (122 рубля).
Исследование проводилось на основе анализа данных из чеков за период 15 по 20 декабря 2020 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что стоимость ингредиентов для двух килограммов салата «Оливье» за год выросла с 326 до 348 рублей, увеличившись на 6,8%. По ее словам, в 2020 году рост цен на продукты для салата оказался «неоднородным». Набиуллина отметила значительное подорожание картофеля и моркови.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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