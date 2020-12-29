ПФР начал авансом выплачивать январские пенсии 

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Из-за праздничных выходных пенсию, которая начисляется в первых числах месяца, решено выдать россиянам авансом, сообщает ТАСС. Процесс запущен с 25 декабря.

«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — заявили представители ведомства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году несколько категорий российских пенсионеров могут