ПФР начал авансом выплачивать январские пенсии 

Из-за праздничных выходных пенсию, которая начисляется в первых числах месяца, решено выдать россиянам авансом, сообщает ТАСС. Процесс запущен с 25 декабря.
В Пенсионном фонде России (ПФР) подчеркнули, что россияне, получающие пенсию на банковскую карту, могут ожидать перечисления за январь с 29 декабря. Тем, кто получает выплату через «Почту России», деньги доставят 29-30 декабря. Пенсионеры, которым начисляют пособия с 4 числа, получат их вовремя.
«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — заявили представители ведомства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году несколько категорий российских пенсионеров могут