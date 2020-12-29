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ПФР начал авансом выплачивать январские пенсии 

Павел Тиунов 2 часа назад
ПФР начал авансом выплачивать январские пенсии
Фото: РИА Новости
Из-за праздничных выходных пенсию, которая начисляется в первых числах месяца, решено выдать россиянам авансом, сообщает ТАСС. Процесс запущен с 25 декабря.
В Пенсионном фонде России (ПФР) подчеркнули, что россияне, получающие пенсию на банковскую карту, могут ожидать перечисления за январь с 29 декабря. Тем, кто получает выплату через «Почту России», деньги доставят 29-30 декабря. Пенсионеры, которым начисляют пособия с 4 числа, получат их вовремя.

«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — заявили представители ведомства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году несколько категорий российских пенсионеров могут