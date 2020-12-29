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«А затем милостыню просят»: пенсионеры погрязли в кредитах 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Более миллиона пенсионеров в РФ оказались должниками по кредитам
Фото: РИА Новости
Согласно статистике Федеральной службы судебных приставов, в России больше миллиона пенсионеров — должники по различным кредитам, чаще всего потребительским. Зачем старики берут кредиты, разбирался «Царьград».
По данным издания, в базе судебных приставов находятся 1,3 млн пенсионеров. Это 17% незакрытых исполнительных производств, то есть, каждое шестое дело — по пожилым гражданам России.
При этом пенсионеры редко берут кредиты на последнее модели телефонов или заграничные поездки. Обычно деньги занимаются «