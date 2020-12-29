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Россияне смогут пополнять счета наличными через Систему быстрых платежей 

Прайм 36 минут назад
Россияне смогут пополнять счета наличными через СБП
Фото: РИА Новости
Банк России для расширения удобства и доступности платежных услуг проработает возможность пополнения счетов наличными через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в проекте "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы", с копией которого ознакомилось РИА Новости.

"Реализация возможности пополнения счетов наличными через СБП: в целях расширения удобства и доступности платежных услуг для граждан в рамках СБП планируется реализовать возможность переводов средств, внесенных наличными, на банковские счета, используя широкую банковскую инфраструктуру по приему наличных", — сказано в документе.

Кроме того, продолжится работа по масштабированию сервисов в этой системе. Так, в 2022-2023 годах в СБП планируется предоставить гражданам возможность совершения платежей в пользу государственных органов (сервис C2G), в том числе, оплату налогов, штрафов, сборов и пошлин, а также реализовать сервис для осуществления гражданам выплат из бюджета (сервис G2C).
Также планируется начать работу над интеграцией национальных систем быстрых платежей стран ЕАЭС.

"Интеграция национальных систем быстрых платежей: в целях расширения доступности платежных услуг для граждан и содействия развитию трансграничной торговли будет расширяться сотрудничество стран РГ ЕАЭС в сегменте быстрых платежей", — говорится в проекте.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
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Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости
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