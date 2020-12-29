Россияне не экономят на предновогодних покупках в период предпраздничных трат. Об этом заявили аналитики портала «СберИндекс» после проведенного исследования. По их словам, для этого периода характерен рост трат.

«В период с 21 по 27 декабря аналитики «СберИндекса» наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году», — указано в исследовании.

Подчеркивается, что в случае сохранения тренда роста потребительских трат, годовое снижение потребительских расходов достигнет уровня 5,8%. При этом номинальные траты на продовольствие за год составит 4,6%, передает РИА «Новости».

Ранее «Утро.ру» писали про увеличение трат россиян. Издание дало советы, как сэкономить на платежах за коммуналку. Россиянам предложили поменять местами технику и заменить лампочки.