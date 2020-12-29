Мошенники придумали для россиян вклады с повышенной ставкой

Мошенники придумали новую предновогоднюю схему обмана россиян, сообщают СМИ. Они звонят с номера банка и предлагают открыть вклад с повышенной ставкой. Согласившись ознакомиться с предложением, жертва получает ссылку, переход по которой грозит потерей личных данных. Эксперты по кибербезопасности рассказали "Газете.Ru", как еще мошенники пытаются нажиться на предновогодней суете.
В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией, количество киберпреступлений растет — и в предновогодний период мошенники попытаются использовать праздничную суету для заработка, считает директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов
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«У нас есть все предпосылки для того, чтобы жулики оживились. Они будут использовать Новый год, как использовали любой информационный повод. Сейчас у людей есть желание купить подарки, сохранить здоровье и сэкономить денег. И на этом фоне злоумышленники будут играть», — пояснил эксперт «Газете.Ru».
Так, стало известно об одной из новых схем мошенничества, разработанной злоумышленникам перед Новым годом. В преддверии торжества банки традиционно проводят акции, предлагая клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью. Воспользовавшись этим, злоумышленники звонят с номера банка и рассказывают жертвам о новом валютном вкладе с повышенной ставкой, информации о котором пока нет на сайте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.
Доступ к валютному вкладу есть только по ссылке, которую киберпреступник предлагает выслать собеседнику. Ссылка ведет на сайт, похожий на страницу входа в личный кабинет в банке — жертва добровольно вводит логин и пароль, после чего эти данные попадают в руки мошенникам, пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев
«Коммерсанту».
Эксперт отметил, что данная схема уникальна: ранее злоумышленники пытались запугать клиента, например, рассказывая ему о мошенническом взломе личного кабинета, который надо остановить. Но в этом случае киберпреступники играют на жадности клиента.
«Но какая бы ни была легенда злоумышленников, способ хищения старый — мошенники пытаются получить возможность управлять картой или счетом потенциальной жертвы», — подчеркнула руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина.
Эксперты отмечают, что люди все чаще заказывают подарки в онлайн-магазинах — этим пользуются киберпреступники.
«В связи с пандемией в этом году объемы онлайн-шоппинга значительно выросли, поскольку люди должны следовать рекомендациям социальной изоляции для борьбы с COVID-19. Эта тенденция только усилилась в сезон покупок новогодних подарков. Киберпреступники решили воспользоваться популярностью онлайн-транзакций, придумывая все более изощренные мошеннические схемы», — сообщил «Газете.Ru» ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс.
Так, мошенники звонят жертвам и, представившись службой доставки, уверяют, что не смогли привезти заказ, так как получателя якобы не было дома. В итоге за повторный выезд курьера они просят дополнительную плату, рассказал управляющий директор торговой ассоциации Великобритании UK Finance Кэти Воробец «Би-би-си».
Для мошенничества киберпреступники используют даже открытки — жертва получает поздравление по электронной почте и видит в письме не только милое пожелание, но и вредоносную ссылку, нажав на которую, человек теряет личные данные, сообщил директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов
«Газете.Ru».
Всего за 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, подсчитали аналитики компании BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ
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Так, 66 млрд рублей злоумышленники получили, выдавая себя за работников банков. 46,5 млрд рублей они заработали на фиктивных медицинских услугах — например, на звонках, в ходе которых мошенники под видом врачей сообщают человеку о якобы найденном у него тяжелом заболевании и предлагают купить дорогой «высокоэффективный» препарат. И еще 18,6 млрд рублей обманщикам принесли фишинговые сайты (сайты, через которые злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным жертвы — «Газета.Ru») и поддельные интернет-магазины.
Чтобы не подарить свои деньги киберпреступникам, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов советует обращаться за помощью к друзьям и близким при подозрительных сообщениях и звонках.
«К любой шокирующей информации, которая приходит к вам, нужно подходить с критическим мышлением. Но иногда фейки так красиво запаковываются под настоящие файлы, порталы, что очень сложно оценить — подделка это или нет. Есть совет: не оставлять людей, которые столкнулись с этим, наедине с этой проблемой. Им надо помогать — родственникам, друзьям. Не стесняйтесь спрашивать совета у них», — сказал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
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