Мошенники придумали для россиян вклады с повышенной ставкой

Мошенники придумали новую предновогоднюю схему обмана россиян, сообщают СМИ. Они звонят с номера банка и предлагают открыть вклад с повышенной ставкой. Согласившись ознакомиться с предложением, жертва получает ссылку, переход по которой грозит потерей личных данных. Эксперты по кибербезопасности рассказали "Газете.Ru", как еще мошенники пытаются нажиться на предновогодней суете.

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией, количество киберпреступлений растет — и в предновогодний период мошенники попытаются использовать праздничную суету для заработка, считает директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов

«У нас есть все предпосылки для того, чтобы жулики оживились. Они будут использовать Новый год, как использовали любой информационный повод. Сейчас у людей есть желание купить подарки, сохранить здоровье и сэкономить денег. И на этом фоне злоумышленники будут играть», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Так, стало известно об одной из новых схем мошенничества, разработанной злоумышленникам перед Новым годом. В преддверии торжества банки традиционно проводят акции, предлагая клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью. Воспользовавшись этим, злоумышленники звонят с номера банка и рассказывают жертвам о новом валютном вкладе с повышенной ставкой, информации о котором пока нет на сайте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

Доступ к валютному вкладу есть только по ссылке, которую киберпреступник предлагает выслать собеседнику. Ссылка ведет на сайт, похожий на страницу входа в личный кабинет в банке — жертва добровольно вводит логин и пароль, после чего эти данные попадают в руки мошенникам, пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев «Коммерсанту».

Эксперт отметил, что данная схема уникальна: ранее злоумышленники пытались запугать клиента, например, рассказывая ему о мошенническом взломе личного кабинета, который надо остановить. Но в этом случае киберпреступники играют на жадности клиента.

«Но какая бы ни была легенда злоумышленников, способ хищения старый — мошенники пытаются получить возможность управлять картой или счетом потенциальной жертвы», — подчеркнула руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина.

Эксперты отмечают, что люди все чаще заказывают подарки в онлайн-магазинах — этим пользуются киберпреступники.

«В связи с пандемией в этом году объемы онлайн-шоппинга значительно выросли, поскольку люди должны следовать рекомендациям социальной изоляции для борьбы с COVID-19. Эта тенденция только усилилась в сезон покупок новогодних подарков. Киберпреступники решили воспользоваться популярностью онлайн-транзакций, придумывая все более изощренные мошеннические схемы», — сообщил «Газете.Ru» ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс.

Так, мошенники звонят жертвам и, представившись службой доставки, уверяют, что не смогли привезти заказ, так как получателя якобы не было дома. В итоге за повторный выезд курьера они просят дополнительную плату, рассказал управляющий директор торговой ассоциации Великобритании UK Finance Кэти Воробец «Би-би-си».

Для мошенничества киберпреступники используют даже открытки — жертва получает поздравление по электронной почте и видит в письме не только милое пожелание, но и вредоносную ссылку, нажав на которую, человек теряет личные данные, сообщил директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов «Газете.Ru».

Всего за 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, подсчитали аналитики компании BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ

Так, 66 млрд рублей злоумышленники получили, выдавая себя за работников банков. 46,5 млрд рублей они заработали на фиктивных медицинских услугах — например, на звонках, в ходе которых мошенники под видом врачей сообщают человеку о якобы найденном у него тяжелом заболевании и предлагают купить дорогой «высокоэффективный» препарат. И еще 18,6 млрд рублей обманщикам принесли фишинговые сайты (сайты, через которые злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным жертвы — «Газета.Ru») и поддельные интернет-магазины.

Чтобы не подарить свои деньги киберпреступникам, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов советует обращаться за помощью к друзьям и близким при подозрительных сообщениях и звонках.