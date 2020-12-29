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«30 тысяч»: Россиянам назвали справедливую пенсию 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Миронов: пенсия в России должна быть 30 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Среднестатистическая пенсия в России должна составлять минимум 30 тысяч рублей, считает лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов.

«Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», — сказал Миронов в эфире программы «Россия 24», его слова приводит «Прайм».

Он отметил, что в обращениях к нему граждан чаще всего фигурируют выплаты в размере 9-12 тысяч рублей. При этом, по официальным данным, средняя пенсия в стране составляет 15 тысяч рублей.
Кроме того, Миронов в очередной раз выступил за ликвидацию Пенсионного фонда. По его словам, если выплата пенсий — это обязанность государства, «зачем нужен этот посредник».
«Рамблер» писал, что ранее глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис объяснил слишком маленькие пенсии россиян их неофициальной работой в 90-х годах. Аналитик отметил, что около 15 миллионов россиян (включая самозанятых) и сейчас работают за «серую» зарплату, не платя страховые взносы или делая это по минимуму.
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Личный счет , Сергей Миронов
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