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Размер материнского капитала в России увеличился 

Парламентская газета 1 час назад
В России увеличился материнский капитал
Фото: MOS.RU
В России с Нового года увеличатся размеры материнского (семейного) капитала. На большие суммы смогут рассчитывать как те, у кого уже было такое право, так и семьи, родившие первого ребенка в 2021 году. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января.
Согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Размер материнского (семейного) капитала после рождения первого ребёнка в 2021 году составит 483 881,83 рубля. В 2022 году этот показатель составит 503 237,10 рубля, а в 2023 году — 523 366,58 рубля.
А для тех семей, которые родили или усыновили третьего ребёнка и последующих детей, размер выплаты в 2021 году составит 639 431,83 рубля. В 2022 году эта сумма увеличится до 665 009,10 рубля, а в 2023 году показатель составит 691 609,46 рубля.
Отметим, что в новом бюджете Пенсионного фонда России доходы в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, в 2022 году — 10 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. Расходную же часть на 2020 год в ПФР запланировали в размере 9,6 трлн рублей. В 2022 году этот показатель составит 10,1 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. В следующем году ожидается дефицит бюджета на уровне 494,9 млрд рублей.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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