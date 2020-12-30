Россиянам пришлось отказаться от 25% товаров из потребкорзины

Россияне оказались не готовы к пандемии — к ее началу почти треть граждан подошла без особых сбережений, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ЦБ . Покупатели стали отказываться от многих товаров в пользу базовых продуктов. По данным опроса ЦБ, некоторые признались, что занимали деньги у родственников и друзей для закупки товаров первой необходимости, треть опрошенных признались, что впервые обратились за микрозаймами на первоочередные нужды.

Безработица к сентябрю, по официальным данным, выросла более чем в пять раз — до 4,9%. Инфляция к концу ноября составила 4,42%, в том числе, как признает ЦБ, за счет роста цен на продовольствие. Доходы населения, по данным АКРА, с марта по ноябрь снизились на 7,7% в среднем по стране, а в некоторых регионах — на 17%. Так, за девять месяцев россияне потеряли примерно столько же, сколько за весь 2019 год, пишет издание. Последний раз, судя по данным Росстата , такое сокращение реально располагаемых доходов населения было в 1999 году.

По данным Nielsen, к сентябрю россиянам пришлось отказаться от 25% товаров, входивших до этого в их потребительскую корзину. Часть граждан отказываются в основном от непродовольственных товаров, включая одежду, обувь, а если и покупают, то самые дешевые. Их продавцы по итогам года ожидают падения доходов на 20%, до 1,77 трлн рублей. Однако те, чьи доходы в этот кризис особо не пострадали, стали больше покупать дорогие продукты. Так, в июне Nielsen зафиксировал рост продаж в рознице дорогого виски на 23%, а джина — на 72%.