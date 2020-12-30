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Россиянам рекомендовали «держаться от доллара подальше» 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт рекомендовал россиянам «держаться от доллара подальше»
Фото: РИА Новости
Как заявили эксперты, опрошенные РИА Новости, мировая экономика столкнется с очередными трудностями в 2021 году, но ожидать серьезного масштабного банковского кризиса не стоит. Депозиты могут стать хорошим вариантом для хранения личных сбережений. Говоря о валюте, специалисты порекомендовали не выбирать доллар.
Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отметил, что хранение средств в местной валюте имеет портфельный риск. Он рекомендовал «держаться подальше от доллара США и японской йены». Вместо этого аналитик советует обратить внимание на валюту развивающихся рынков.
Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отметил, что банковские депозиты в отечественной валюте — лучший вариант для граждан с расходами в рублях, а также без опыта и желания следить за инвестициями на рынке.
По словам генерального директора ИК «Русс-Инвест» Александра Бычкова, можно прибегнуть к индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), если имеются «лишние» средства, которые человек не планирует использовать в ближайшие три года. Эксперт советует покупать евро или доллар и евро в равных долях.
Полевой считает, что суверенные облигации в рублях и валюте — хорошая альтернатива для депозитов. Что касается хранения денежных средств дома, то он не одобряет данную идею, поскольку не видит в этом смысла из-за нулевого дохода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что хранение накоплений на валютных вкладах становится бессмысленным в связи с прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. Данного мнения придерживается экономист Виталий Калугин. Он считает, что гражданам следует рассмотреть в качестве альтернативы валютным банковским вкладам биржевые инструменты.
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Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Полевой , Джон Харди , Saxo Bank , РИА Новости
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