Россияне в пандемию увеличили число онлайн-платежей на 40% 

Согласно данным исследования «Мир Plat.form», в январе 2020 года граждане России совершили 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре на 40% больше — 32 млн, пишут «Известия».

Как отметили в MasterCard, практически у каждого третьего россиянина (27%) увеличились расходы на онлайн-досуг. В период карантинных ограничений примерно на треть (28%) возросло количество граждан, которые приобретают товары в интернете.

В наиболее крупных банках России подтвердили тенденцию: согласно их подсчетам, количество и объём онлайн-платежей за 2020 год возросло от 10% до 300% в отдельных финансовых организациях.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, в 2021 году количество дистанционных покупок будет возрастать, однако, как он считает, не столь быстро, как в 2020 году — на уровне 15-20%.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в настоящее время предприниматели активно предлагают различные акции и начисление бонусов. Так, при покупке, совершенной онлайн, клиент получает и дополнительные преимущества от онлайн-сервисов, говорит он. Он также добавил, что сейчас наблюдается активный процесс развития прямых поставок производителей, позволяющих снизить цену. Он также указал на услугу Click & Collect, благодаря которой есть возможность заказать товары онлайн и забрать их уже в магазине.