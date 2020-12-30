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Россиянам пообещали новый скачок цен на жилье 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянам пообещали новый скачок цен на жилье
Фото: ТАСС
Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что в 2021 году жилье в России продолжит дорожать, но рост цен не превысит 12 процентов.
По данным ЦИАН, за 2020 год вторичные квартиры в России стали дороже на 16 процентов, новостройки — на 14 процентов.
Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что в 2021-м прирост цен на вторичном рынке составит шесть-восемь процентов, а для новостроек — семь-девять процентов.
Эксперт «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев считает, что в новом году квартиры в новостройках подорожают не более, чем на семь процентов, а вторичка будет расти в цене на уровне инфляции.
Глава портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что в случае продления программы льготной ипотеки новостройки, а вслед за ними и вторичное жилье, продолжат дорожать.
На первичном рынке он спрогнозировал рост в 10-12 процентов, на вторичном — пять-семь процентов. По мнению Луценко, особенно активно новое жилье будет дорожать в Симферополе, Астрахани, Ульяновске, Грозном, Нижнем Тагиле и Магнитогорске.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.
С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
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Комментарии
Личный счет , Павел Луценко , Дмитрий Алексеев , Владимир Путин , РИА Новости
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