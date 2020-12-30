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В стиле 90-х: россияне переходят на базовые продукты из-за пандемии 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне переходят на базовые продукты из-за пандемии
Фото: ТАСС
Россияне включили режим жесткой экономии из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсант». Жители страны начали отказываться от премиальных продуктов, переходя на «базовые» товары из потребительской корзины.
Ситуация напоминает специалистам «лихие 90-е», когда россиянам пришлось отказаться от 35% товаров, которые они ранее приобретали. Сейчас корзины опустели на 25%. По словам аналитиков, жители страны делают упор на приобретение исключительно базовых продуктов питания. Причина — в отсутствии достаточного количества средств.
Так, согласно заявлениям экспертов Центробанка РФ, треть россиян не имели финансовой «подушки безопасности» перед пандемией. Многие признались, что для закупок продуктов впрок им пришлось занимать деньги у родственников, друзей, в микрофинансовых организациях.
В статье названы причины удручающего финансового положения жителей РФ: это взлетевшие показатели безработицы, инфляция, падение уровня доходов населения. В итоге сегодня большое количество россиян откладывает на потом покупку одежды и обуви, а если и приобретают вещи, то самые дешевые.

«Сдвиги в потребительском поведении вынуждают ритейлеров и производителей искать новые подходы к менее обеспеченным гражданам», — говорится в статье.

Ставших уже традиционными акций становится недостаточно, поэтому большие сети смотрят в сторону формата жестких дискаунтеров, наподобие Fix Price.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты сервиса «СберИндекс» изучили, как россияне расстаются с деньгами в преддверии праздников. Аналитики отметили, что в 2020 году несмотря на катаклизмы перед Новым годом жители страны традиционно начинают тратить больше денег. Так, за неделю с 21 по 27 декабря уровень трат россиян вырос на 22%.
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Личный счет , Бэст прайс , Центральный банк России
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