Россияне переходят на базовые продукты из-за пандемии

Россияне включили режим жесткой экономии из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсант». Жители страны начали отказываться от премиальных продуктов, переходя на «базовые» товары из потребительской корзины.

Ситуация напоминает специалистам «лихие 90-е», когда россиянам пришлось отказаться от 35% товаров, которые они ранее приобретали. Сейчас корзины опустели на 25%. По словам аналитиков, жители страны делают упор на приобретение исключительно базовых продуктов питания. Причина — в отсутствии достаточного количества средств.

Так, согласно заявлениям экспертов Центробанка РФ , треть россиян не имели финансовой «подушки безопасности» перед пандемией. Многие признались, что для закупок продуктов впрок им пришлось занимать деньги у родственников, друзей, в микрофинансовых организациях.

В статье названы причины удручающего финансового положения жителей РФ: это взлетевшие показатели безработицы, инфляция, падение уровня доходов населения. В итоге сегодня большое количество россиян откладывает на потом покупку одежды и обуви, а если и приобретают вещи, то самые дешевые.

«Сдвиги в потребительском поведении вынуждают ритейлеров и производителей искать новые подходы к менее обеспеченным гражданам», — говорится в статье.

Ставших уже традиционными акций становится недостаточно, поэтому большие сети смотрят в сторону формата жестких дискаунтеров, наподобие Fix Price

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты сервиса «СберИндекс» изучили, как россияне расстаются с деньгами в преддверии праздников. Аналитики отметили, что в 2020 году несмотря на катаклизмы перед Новым годом жители страны традиционно начинают тратить больше денег. Так, за неделю с 21 по 27 декабря уровень трат россиян вырос на 22%.