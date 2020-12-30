Эксперты предупредили о миллионах безработных россиян 

Экономист Виталий Калугин заявил, что несколько миллионов россиян, трудящихся в серой зоне, могут остаться без работы из-за изменения законодательства. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как писал «Рамблер», с 10 января 2021 года в России вступят в силу новые правила обращения наличных — поправки в «антиотмывочный» закон. Поправки усиливают контроль над любыми операции с наличными, если сумма составляет 600 тысяч рублей и более.

Снятия и зачисления таких сумм со счетов и сейчас находятся под контролем. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях, когда операция «не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица».

По новому закону, «брать на карандаш» такие операции будут вне зависимости от характера хозяйственной деятельности компании.

Экономист Никита Масленников назвал эту меру ожидаемой: Россия поддерживает глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег и неофициальной занятостью.

Он предупредил, что поправки повлияют на предприятия сферы обслуживания и игрового сектора, а также на компании, не оформляющие сотрудников по трудовому кодексу.

Экономист Виталий Калугин объяснил, что новый закон направлен на борьбу с предприятиями малого бизнеса из серой зоны, в которых работают пять-шесть миллионов россиян. Он отметил, что компаниям со штатом от 150 человек платить зарплату в конвертах нецелесообразно.

Масленников считает, что поправку помогут снизить инфляцию, разогнавшуюся из-за большого количества наличных.