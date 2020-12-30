Россиян обязали сообщать в ФНС о переводах через иностранные кошельки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает россиян с 1 июля 2021 года оповещать Федеральную налоговую службу (ФНС) о переводах крупных сумм с использованием иностранных электронных кошельков, пишет «Прайм».
Согласно документу граждане обязаны предоставлять налоговикам отчет о денежных переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, которые предоставлены иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма данных операций превышает 600 тысяч рублей в год.
В настоящий момент россияне, осуществляющие операции в валюте за пределами Российской Федерации и открывающие для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, однако по электронным кошелькам подобных требований нет.
Предполагается, что новый закон повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства, а также будет способствовать усилению информационной безопасности и снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. По мнению председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, они значительно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.