В США хотят конфисковать недвижимость Коломойского 

"Сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций… для отмывания и инвестиций украденных средств. Они приобрели недвижимость и деловые предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов", — заявляет американский минюст.