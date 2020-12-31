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В США хотят конфисковать недвижимость Коломойского 

РИА Новости 38 минут назад
В США хотят конфисковать недвижимость Коломойского
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Минюст США хочет конфисковать еще один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым, говорится в релизе министерства.
Предполагается, что в недвижимость были вложены деньги, выведенные из крупнейшего украинского Приватбанка.
В августе министерство юстиции США уже требовало от суда конфисковать два офисных здания в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки), а теперь к ним присоединили здание в Кливленде (Огайо). Правда, если ранее стоимость двух зданий оценивалась в 70 миллионов долларов, то теперь минюст приводит более скромные оценки — 60 миллионов за три здания.

"Сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций… для отмывания и инвестиций украденных средств. Они приобрели недвижимость и деловые предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов", — заявляет американский минюст.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.
Рада Украины 13 мая приняла закон, который делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
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Комментарии
Личный счет , Геннадий Боголюбов , Правительство Украины , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Минфин
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