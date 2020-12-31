«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» должен чётко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле… Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, всё-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешёвые цены из всех поставщиков», — говорится в заявлении Зеленского.