Закон об удаленной работе вступил в силу

В России с 1 января 2021 года вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом. Документом вводятся три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Согласно нововведению, работодатель получает право переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайной ситуации без их согласия, но будет при этом обязан обеспечить их всем необходимым оборудованием или возместить траты на него. Также на работодателя возлагается обязанность провести дистанционному сотруднику инструктаж по предоставленному оборудованию, однако иные обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Стоит отметить, что перевод на удаленную работу не является основанием для снижения зарплаты. Также документом предусматривается оплата командировок дистанционным работникам.

Уволить удаленного сотрудника можно будет, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней, не имея на то уважительной причины. При этом право дистанционных работников быть офлайн — сохраняется, а его нарушение будет расценено в качестве сверхурочной работы.

Если дистанционный работник заболеет, то он сможет отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. При заключении трудового договора можно будет вносить данные о найме в бумажную трудовую по желанию сотрудника. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.

Заключать и расторгать договор, а также подписывать соглашения о материальной ответственности работников будут с помощью электронной подписи. Формат подтверждения подлинности других документов будет предметом договоренности сторон.

Кроме того, с 1 января 2021 года вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в Пенсионный фонд информации о трудовой деятельности.