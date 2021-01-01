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В ПФР назвали возраст выхода на пенсию в 2021 году 

Ura.Ru 43 минуты назад
Назван возраст выхода на пенсию в 2021 году
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В наступившем году россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. В рамках реализуемой в стране реформы пенсионный возраст, как для мужчин, так и для женщин, будет увеличен на полтора года.
Согласно приведенной Пенсионным фондом России (ПФР) таблице, в текущем году на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 лет. Также обязательным условием для выхода на пенсию с этого года является 12-летний трудовой стаж.
У некоторых категорий граждан возраст выхода на пенсию не меняется. В частности, прежний возраст сохраняется для большинства россиян, имеющих право на досрочное назначении пенсии. К таким относятся жители страны, чьи условия труда признаны тяжелыми, опасными или вредными.
Кроме того, согласно новому законодательству, россиян предпенсионного возраста теперь не могут уволить. По информации телеканала 360, за необоснованное прекращение трудового договора с такими сотрудниками предусмотрено уголовное наказание.
Ранее первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников в разговоре с URA.RU призвал кардинально изменить пенсионную систему в России. По его словам, накопительную часть пенсии следует отменить.
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Личный счет , Сергей Калашников , Пенсионный фонд РФ
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