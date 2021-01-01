В России появятся три вида дистанционной работы 

С 1 января 2021 года рабочая неделя сотрудников на удалёнке будет длиться 40 часов. В остальное время они вправе быть офлайн — не отвечать на звонки и запросы работодателя. За сверхурочную работу руководство обяжут платить дополнительно.

В Трудовом кодексе теперь закреплены три вида дистанционной работы: постоянная, временная и по смешанному графику, когда часть времени человек трудится дома, а часть — в офисе.

Перевод на удалёнку не может быть поводом для снижения зарплаты. Если нет возможности трудиться из дома, временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачиваться как две трети от ставки.

Также установлены гарантии по оплате командировочных расходов при направлении дистанционного сотрудника в другую местность для выполнения служебного поручения и обеспечению его за счёт средств работодателя оборудованием, программно-техническими и иными средствами, необходимыми для выполнения задач.

Для перевода на дистанционку требуется согласие работника. Исключение составляют случаи, когда такие меры вызваны ЧС или катастрофой, и принято соответствующее решение органов государственной власти и местного самоуправления.