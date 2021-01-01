Соцвыплаты в Москве проиндексировали на 3,7% 

В 2021 году социальные выплаты в Москве проиндексированы на 3,7%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В 2021 году социальные расходы составят около 1,8 триллиона рублей. Из них на прямую поддержку жителей пойдет 529,4 миллиарда рублей. Средства идут на доплаты к пенсиям, оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и другие расходы», — говорится в сообщении.
На выплаты пожилым предназначено 188,8 миллиарда рублей, семьям с детьми — 63,5 миллиарда рублей.
Минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля. Доплату к пенсиям получат 400 тысяч горожан.
С 1 января появилась новая региональная льготная категория граждан «дети войны». Это жители Москвы, которые родились с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Этим гражданам будут выплачивать по 1643 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве с 1 января будет ниже инфляции.