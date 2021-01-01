Соцвыплаты в Москве проиндексировали на 3,7% 

«В 2021 году социальные расходы составят около 1,8 триллиона рублей. Из них на прямую поддержку жителей пойдет 529,4 миллиарда рублей. Средства идут на доплаты к пенсиям, оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и другие расходы», — говорится в сообщении.