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Россиянам старше 45 лет расскажут о размере пенсии 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россияне будут получать уведомления о размере будущей пенсии
Фото: © РИА Новости. Тарас Литвиненко
Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии, сообщает "Российская газета".

"Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, — уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. — Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости".

Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.
В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов. — Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы".

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Комментарии 16
Личный счет , Андрей Пудов , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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