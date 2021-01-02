В России прекратил действовать налоговый режим ЕНВД 

ЕНВД вводился более двадцати лет назад и был удобен для ряда предпринимателей в силу простоты. Сколько бы вы ни заработали, платить все равно будете одинаково — от 7,5 до 15% (в зависимости от рода деятельности и категории плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона медали — эта сумма никак не изменится, если прибыли нет или бизнес вовсе убыточен.

Своим целям налог отвечать перестал, отмечали ранее в Минфине . "Эта система налогообложения вводилась в условиях отсутствия контроля за реальными доходами по отдельным видам предпринимательской деятельности и как следствие отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. Сейчас этот налоговый режим действует неэффективно и ведет к существенному уклонению от уплаты от налогов", — подчеркивали в министерстве.

Отмена ЕНВД с 2021 года была плановой, его плательщики сняты с учета автоматически. До конца 2020 года были сняты с учета автоматически и переведены на общий режим налогообложения. Фактически это самый сложный для малого бизнеса режим, поскольку предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имущество. Поэтому плательщикам ЕНВД до 2021 года было предложено перейти на один из трех спецрежимов.

Первый — перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15%. В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН. Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу работников и по годовому доходу — с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно. В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность (сдача декларации раз в год).

Второй — патентная система налогообложения. Патент доступен только индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности. Этот режим допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности, при этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников — составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом режиме фиксированная — 6% от потенциально возможного дохода, в Крыму и Севастополе она еще ниже.

Третий — налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 10 лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке. Достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты.