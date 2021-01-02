Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0033
14.12
1.2147
21.12
13.12

В России прекратил действовать налоговый режим ЕНВД 

Российская Газета 14 минут назад
В России прекратил действовать налоговый режим ЕНВД
Фото: iStock
ЕНВД вводился более двадцати лет назад и был удобен для ряда предпринимателей в силу простоты. Сколько бы вы ни заработали, платить все равно будете одинаково — от 7,5 до 15% (в зависимости от рода деятельности и категории плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона медали — эта сумма никак не изменится, если прибыли нет или бизнес вовсе убыточен.
Своим целям налог отвечать перестал, отмечали ранее в Минфине. "Эта система налогообложения вводилась в условиях отсутствия контроля за реальными доходами по отдельным видам предпринимательской деятельности и как следствие отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. Сейчас этот налоговый режим действует неэффективно и ведет к существенному уклонению от уплаты от налогов", — подчеркивали в министерстве.
Отмена ЕНВД с 2021 года была плановой, его плательщики сняты с учета автоматически. До конца 2020 года были сняты с учета автоматически и переведены на общий режим налогообложения. Фактически это самый сложный для малого бизнеса режим, поскольку предполагает уплату НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имущество. Поэтому плательщикам ЕНВД до 2021 года было предложено перейти на один из трех спецрежимов.
Первый — перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке до 15%. В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН. Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу работников и по годовому доходу — с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно. В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность (сдача декларации раз в год).
Второй — патентная система налогообложения. Патент доступен только индивидуальным предпринимателям и для определенных видов деятельности. Этот режим допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности, при этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников — составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом режиме фиксированная — 6% от потенциально возможного дохода, в Крыму и Севастополе она еще ниже.
Третий — налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 10 лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а также открытие расчетного счета в банке. Достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты.
Видео дня. Маркетологи назвали самые желанные подарки на Новый год
Российская Газета: последние новости
В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров Страховые пенсии выросли на 6,3 процента Страховые пенсии выросли на 6,3 процента Как рассчитывается новый налог на проценты по вкладам Как рассчитывается новый налог на проценты по вкладам
Комментарии
Личный счет , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение