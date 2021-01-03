Россиянам пообещали рост цен на продукты 

Рост стоимости продукции будет около 3,6% к концу нынешнего года считают эксперты опрошенные «РИА-Новости», сообщает ИА DEITA.RU. Так, специалисты уверены, что снятие карантинных ограничений совпало с уровнем годовой инфляции в 3,4%, правда через несколько месяцев ее темп ускорился до 4,4%.

Сильный скачок произошел из-за роста цен на продукты, который привел к соглашению между государством и предпринимателями. Кроме этого власти ввели дополнительные экспортные квоты. В Минэкономразвития уверены, что инфляция в этом году составит менее 4%.