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Россиянам пообещали рост цен на продукты 

Deita.ru 1 час назад
Россиянам пообещали рост цен на продукты
Фото: deita.ru
Рост стоимости продукции будет около 3,6% к концу нынешнего года считают эксперты опрошенные «РИА-Новости», сообщает ИА DEITA.RU. Так, специалисты уверены, что снятие карантинных ограничений совпало с уровнем годовой инфляции в 3,4%, правда через несколько месяцев ее темп ускорился до 4,4%.
Сильный скачок произошел из-за роста цен на продукты, который привел к соглашению между государством и предпринимателями. Кроме этого власти ввели дополнительные экспортные квоты. В Минэкономразвития уверены, что инфляция в этом году составит менее 4%.
Повышенная инфляция будет только в первые месяцы 2021 года, после ее темп значительно уменьшится. При этом специалист АКРА Дмитрий Куликов подчеркнул, что важнее будет наблюдать за потребительским поведением граждан, и иностранными ценами на продукты.
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