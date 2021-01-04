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Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей 

ТАСС и ещё 9 39 минут назад
Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.
На 1 декабря действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. "Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", — указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.
Ранее в пресс-службе ФССП сообщили ТАСС, что к началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 млрд рублей. Наиболее часто ограничение права на выезд из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.
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Комментарии
Личный счет , ИТАР-ТАСС
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