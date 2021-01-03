Российские туристы могут помочь рублю укрепиться 

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Эксперты рассказали, от чего зависит курс рубля. Мнения экономистов приводит Ura.ru.

«Курс рубля зависит от таких факторов, как окончание пандемии, развитие мировой экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках», — рассказал управляющий екатеринбургским филиалом банка «Росгосстрах» Сергей Карташов.

По его мнению, при отсутствии серьезных рисков для экономики, продолжения роста цен на энергоносители и стабильного покупательского спроса рубль может укрепиться.

В свою очередь, специалисты Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» считают, что курс рубля зависит от цен на нефть и восстановления спроса на валюту со стороны российских туристов.

«Полное возвращение спроса в размере 30 млрд долларов на рынок международных перевозок будет эквивалентно снижению цены на нефть на 10 долларов за баррель», — констатировали аналитики.