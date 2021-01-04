Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

Власти допустили отмену пенсии живущим за границей россиянам 

Прайм и ещё 7 16 часов назад
Наделение Пенсионного фонда России (ПФР) правом лишать иностранцев пенсии может стать предпосылкой к лишению выплат россиян, которые живут за границей. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова депутата Госдумы РФ Сергея Калашникова.
Напомним, что до этого в Минтруде России сообщили, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о наделении ПФР новыми полномочиями. Причем авторы инициативы считают, что Фонд должен иметь возможность прекращать выплаты иностранцам, у которых аннулировался вид на жительство в РФ.

"Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам РФ, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию", — отметил Калашников.

Депутат считает, что для решения данного вопроса властям РФ необходимо разобраться в сути пенсионного обеспечения.

"Необходима дискуссия о природе пенсионного обеспечения. Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда", — отметил Калашников.

Что же касается члена комитета Госдумы по труду Олега Шеина, то он назвал "шантажом" идею отменить пенсии россиянам, которые в старости уехали жить в другую страну.

"Пенсия — это отложенный заработок. Человек работал — с его заработной платы шли отчисления. Почему он должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства? Почему мы должны отказывать работникам, по сути, шантажировать их: "вы не можете уехать на постоянное место жительство в Азербайджан, Израиль и так далее", — сказал Шеин.

Минтруд РФ разрешит ПФР лишать пенсий приезжих
Прайм: последние новости
Путин взял под контроль вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров Путин взял под контроль вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров В Moody’s сказали, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году В Moody’s сказали, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии
Комментарии 54
Личный счет , Видео , Олег Шеин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение