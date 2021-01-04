"Это подготовка к вопросу о том, нужно ли платить гражданам РФ, которые выехали за рубеж. Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию", — отметил Калашников.
"Необходима дискуссия о природе пенсионного обеспечения. Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда", — отметил Калашников.
"Пенсия — это отложенный заработок. Человек работал — с его заработной платы шли отчисления. Почему он должен быть прикован как работник к месту прежнего жительства? Почему мы должны отказывать работникам, по сути, шантажировать их: "вы не можете уехать на постоянное место жительство в Азербайджан, Израиль и так далее", — сказал Шеин.