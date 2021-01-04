Правительство продлило для россиян льготы на ЖКХ 

Порядок автоматического предоставления субсидий на оплату ЖКХ продлили до 1 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

«Эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов», — следует из сообщения на сайте правительства РФ. Уточняется, что такое право предоставляется гражданам, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода, установленной в каждом регионе на разном уровне.