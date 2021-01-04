Российские миллиардеры разбогатели на $13,8 млрд за 2020 год 

Российские миллиардеры в 2020 году стали богаче на 13,8 млрд долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Из них 13,3 млрд долларов они заработали за декабрь.
Наиболее удачным 2020 год оказался для сенатора Сулеймана Керимова — его состояние увеличилось на 4,85 млрд долларов.
За ним следует крупнейший акционер холдинга USM Holdings Алишер Усманов, разбогатевший за год на 4,46 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров владелец «Северстали» Алексей Мордашов — он увеличил свои активы на 3,11 млрд долларов.
Лишь трое российских миллиардеров в 2020 году потеряли часть своего состояния. Это президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-4,99 млрд долларов), бизнес-партнер Алекперова Леонид Федун (-2,45 млрд долларов) и член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (-1,51 млрд долларов).
Ранее, как писал «Рамблер», свой рейтинг самых разбогатевших и обедневших миллиардеров представил журнал Forbes. Согласно данным издания, один лишь Сулейман Керимов увеличил состояние в 2020 году на 11,555 млрд долларов. На втором месте — совладелец НЛМК Владимир Лисин, разбогатевший на 5,4 млрд долларов.