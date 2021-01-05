Российские взяточники накопили долгов на 31 млрд рублей 

В России осужденные за коррупцию накопили за 2020 год штрафов на сумму 31 миллиард рублей. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов пишет ТАСС

По данным ведомства, в течение 2020 года у приставов находилось свыше 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 миллиарда рублей.

«На 1 декабря остаток исполнительных производств [составил] 6 395, сумма — 31,1 млрд рублей», — пояснили приставы.

Всего, по данным службы, свыше 1,2 тыс. должников добровольно заплатили штрафы на сумму 378,3 млн рублей. А средний долг по штрафу на конец прошлого года составил около пяти миллионов рублей.

В розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, которые должны государству 1,5 млрд рублей. Кроме того, разыскивается имущество этих лиц общей стоимостью более 1,7 млрд рублей, подчеркнули в службе судебных приставов.