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Российские взяточники накопили долгов на 31 млрд рублей 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Российские взяточники накопили долгов на 31 млрд рублей
Фото: РИА Новости
В России осужденные за коррупцию накопили за 2020 год штрафов на сумму 31 миллиард рублей. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов пишет ТАСС.
По данным ведомства, в течение 2020 года у приставов находилось свыше 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 миллиарда рублей.

«На 1 декабря остаток исполнительных производств [составил] 6 395, сумма — 31,1 млрд рублей», — пояснили приставы.

Всего, по данным службы, свыше 1,2 тыс. должников добровольно заплатили штрафы на сумму 378,3 млн рублей. А средний долг по штрафу на конец прошлого года составил около пяти миллионов рублей.
В розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, которые должны государству 1,5 млрд рублей. Кроме того, разыскивается имущество этих лиц общей стоимостью более 1,7 млрд рублей, подчеркнули в службе судебных приставов.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру бывшего сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. Полковник был уволен из органов и приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
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Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Захарченко , МВД , ИТАР-ТАСС
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