Средний счет россиян за жилищно-коммунальные услуги в городах в 2020 году снизился на 3% относительно года ранее. Этому способствовал тренд на отказ от телеантенн и радиоточек, а также переезд многих горожан на дачи из-за удаленной работы, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно статистике "Русского стандарта", средний чек одной квитанции за ЖКУ в 2020 году составил 3 170 руб. против 3 267 руб. в 2019 году. При этом средняя сумма одного платежа за коммунальные услуги больше всего снизилась в прошлом году в таких городах, как Калуга, где средний чек составил 1 554 руб. ; Пермь — 1 128 руб. и Краснодар — 1 644 руб.

"Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из-за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волны пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ. Кроме того, набирает популярность тренд отключения антенн и радиоточек, что также сказывается на незначительном сокращении среднего чека оплаты счета за ЖКУ", — считают в банке.

В рамках исследования банк "Русский стандарт" изучил операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения кредитной организации за 2020 и 2019 годы.