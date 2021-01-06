Парламент оценил идею о кредитной амнистии в России как «опасную»

Предложение партии «Коммунисты России» о списании долгов россиян в пределах трех миллионов рублей оценили члены обеих палат российского парламента. Их мнение привело РИА Новости.
«Рамблер» писал, что «Коммунисты России» обратились в Госдуму с инициативой провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. По словам председателя ЦК партии, Максима Сурайкина, значительная доля жителей России «окутана кредитами, которые их душат». В свою очередь первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова отметила, что списание кредитов «посадит» банковскую систему и россиянам просто нужно «дать возможность самим зарабатывать».
По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, это предложение «популистское и опасное» и может привести к ряду негативных последствий.
«У нас кредиты даются за счет вкладчиков. Надо подумать о вкладчиках, которые хранят деньги в банках. Дальше встанет вопрос о возмещении со стороны государства этих сумм. Далее вопрос налогообложения этих сумм, это же доход», — пояснил он.
В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг напомнил, что если позволить не возвращать долги, то и вклады возвращать будет не из чего.
Заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов пояснил РБК, что сейчас идет поиск дополнительных шагов по поддержке населения, так как «ситуация действительно не простая».
«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы», — сказал Долгов.
Сенатор Иван Абрамов напомнил, что схожую инициативу уже выдвигала партия ЛДПР, и выразил уверенность, что «Коммунисты России» «просто хотят о себе напомнить».