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На «Авто.ру» появилось советское авто за 26 миллионов 

Мария Иванова 1 час назад
Советское авто продают на «Авто.ру» за 26 миллионов
Фото: avito.ru
На «Авто.ру» выставили на продажу советский автомобиль представительского класса ЗИС-110 за 26 миллионов рублей. Внимание на объявление, размещенное продавцом из Твери, обратила «Лента.ру».
Автор объявления назвал ЗИС-110 первый советским послевоенным авто. Его производство началось в 1945 году и закончилось в 1958-м.
Автор отметил, что его ЗИС-110 «полностью отреставрировали» в Москве несколько лет назад. Автомобиль 1950 года выпуска и с пробегом в 30 тысяч километров находится в отличном состоянии. Стоит на учете в ГИБДД, налог на него составляет 2 940 рублей в год.
Как сообщал «Рамблер», ране в продаже на «Авито» появилось двухсотлетнее здание, которое когда-то было церковью.
Четырехэтажное здание площадью 1126 квадратных метров, расположенное на Малой Андроньевской улице, решили продать за 180 миллионов рублей. В здании современный ремонт, установлены железобетонные перекрытия, есть два конференц-зала, столовая и кабинеты.
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Комментарии
Личный счет , ГИБДД , Lenta.ru
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