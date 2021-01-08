Советское авто продают на «Авто.ру» за 26 миллионов

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На «Авто.ру» выставили на продажу советский автомобиль представительского класса ЗИС-110 за 26 миллионов рублей. Внимание на объявление , размещенное продавцом из Твери, обратила «Лента.ру»

Автор объявления назвал ЗИС-110 первый советским послевоенным авто. Его производство началось в 1945 году и закончилось в 1958-м.

Автор отметил, что его ЗИС-110 «полностью отреставрировали» в Москве несколько лет назад. Автомобиль 1950 года выпуска и с пробегом в 30 тысяч километров находится в отличном состоянии. Стоит на учете в ГИБДД , налог на него составляет 2 940 рублей в год.

Как сообщал «Рамблер», ране в продаже на «Авито» появилось двухсотлетнее здание, которое когда-то было церковью.

Четырехэтажное здание площадью 1126 квадратных метров, расположенное на Малой Андроньевской улице, решили продать за 180 миллионов рублей. В здании современный ремонт, установлены железобетонные перекрытия, есть два конференц-зала, столовая и кабинеты.