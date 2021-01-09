Банкир предостерег российских вкладчиков от вложений в фондовый рынок

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о волне негатива, которая поднялась в обществе из-за нового подоходного налога на вклады. Он также назвал причины, по которым позднее недовольство улеглось, сообщает НСН

«Первое время, в марте, когда было объявлено, что вклады будут облагаться налогом, это вызвало волну возмущения. Пошел отток вкладов. Потом все более-менее восстановилось — люди поняли, что речь идет о кладах, превышающих определенные суммы и превышающих определенные проценты», — сказал банкир.

По словам Тосуняна, около 80-90% вкладчиков не обладают объемом вкладов, которые будут подпадать под налогообложение.

При этом возникла новая проблема. Многие держатели больших вкладов стали интересоваться вложениями в ценные бумаги. Однако фондовый рынок не имеет государственных гарантий для граждан, несущих риски и потери. В итоге инвесторы зачастую терпят существенные убытки и становятся жертвами сомнительных посредников.