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Названы новые риски для российских вкладчиков 

Майк Габриелян 4 часа назад
Банкир предостерег российских вкладчиков от вложений в фондовый рынок
Фото: РИА Новости
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о волне негатива, которая поднялась в обществе из-за нового подоходного налога на вклады. Он также назвал причины, по которым позднее недовольство улеглось, сообщает НСН.

«Первое время, в марте, когда было объявлено, что вклады будут облагаться налогом, это вызвало волну возмущения. Пошел отток вкладов. Потом все более-менее восстановилось — люди поняли, что речь идет о кладах, превышающих определенные суммы и превышающих определенные проценты», — сказал банкир.

По словам Тосуняна, около 80-90% вкладчиков не обладают объемом вкладов, которые будут подпадать под налогообложение.
Эксперт объяснил, куда переложить вклады с учетом нового налога
При этом возникла новая проблема. Многие держатели больших вкладов стали интересоваться вложениями в ценные бумаги. Однако фондовый рынок не имеет государственных гарантий для граждан, несущих риски и потери. В итоге инвесторы зачастую терпят существенные убытки и становятся жертвами сомнительных посредников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский рынок акций обновил исторический максимум.
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Личный счет , Гарегин Тосунян
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