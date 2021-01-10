Аналитики спрогнозировали падение зарплат россиян

Эксперты рассказали, кому повысят зарплаты, а кого лишат бонусов и премий в 2021 году.

По оценкам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году зарплаты упадут на 11% в сравнении с 2019 годом. Снижать зарплаты вынуждает кризис. Выручка компаний сократится до 86% от докризисного уровня, а прибыль упадёт до 88%. Об этом сообщает News.ru

При этом, по мнению экспертов, есть предприятия, извлекающие выгоду из пандемии и кризиса. Они должны проиндексировать работникам зарплату хотя бы на уровень инфляции. Это, прежде всего, IT-сфера, интернет-технологии, мобильная связь и фарминдустрия.

При этом эксперты говорят, что доля таких компаний в экономике России невелика, поэтому компенсировать общий спад они не смогут.

В 2021 году бизнес может столкнуться с дефицитом профессионалов на рынке труда. Люди, нашедшие себя в новой экономике, будут требовать повышения зарплаты, и компаниям придётся им уступить.

В прошлом году сильно пострадал средний бизнес, прежде всего сфера услуг и индустрия развлечений, где наблюдалось сокращение штатов. Однако эксперты не считают, что работникам этой сферы сократят фиксированную часть зарплаты. Скорее всего, их лишат премий и бонусов в 2021-м.

Эксперты также напомнили о 5 миллионах безработных россиян и ещё о 5 миллионах частично занятых либо «сидящих дома». Они уже столкнулись с падением своих доходов, которое повторится и в 2021 году.