Эксперт назвала правильный способ накопления денег в 2021 году

Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость, раскрыла РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, сохранить средства можно с помощью формирования портфеля валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.

«Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям», — подчеркнула эксперт, отметив, что необходимо вовремя покупать одну валюту или продавать другую.

Говоря о недвижимости, специалист отметила, что вкладываться в нее не только выгодно с финансовой точки зрения, но также это позволит улучшить свое жилищное положение.

Собеседница агентства подчеркнула, что сейчас наблюдается период низких ставок, поэтому возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Однако в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов.